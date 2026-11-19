El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el jueves 19 de noviembre la temperatura rondará entre 7,80 y 12,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia débil.

La probabilidad de precipitación de 93%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 12 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia débil.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 5 a 12 mph, Suroeste

: 5 a 12 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 93%

: 93% Pronóstico: lluvia débil

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El viernes 20 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 12,80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 5,60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: baja probabilidad de lluvia débil y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.