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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el jueves 19 de noviembre la temperatura rondará entre 7,80 y 12,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia débil.
La probabilidad de precipitación de 93%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 12 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia débil.
El tiempo en la noche en Sacramento
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 12 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 93%
- Pronóstico: lluvia débil
El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California
El viernes 20 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 12,80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 5,60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: baja probabilidad de lluvia débil y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.
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