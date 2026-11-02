Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el lunes 2 de noviembre la temperatura rondará entre 7,80 y 18,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: neblina dispersa luego parcialmente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: neblina dispersa luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 2 mph, Sur

: 2 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: neblina dispersa luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El martes 3 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 16,70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación : 75%.

: 75%. A la noche, se espera una temperatura de 10 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 38%.