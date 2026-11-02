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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el lunes 2 de noviembre la temperatura rondará entre 7,80 y 18,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: neblina dispersa luego parcialmente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: neblina dispersa luego parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Sacramento
- Velocidad y dirección del viento: 2 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: neblina dispersa luego parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California
El martes 3 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 16,70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 75%.
- A la noche, se espera una temperatura de 10 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 38%.
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