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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de septiembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de septiembre
Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de septiembre Jeff Chiu - AP

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el lunes 21 de septiembre la temperatura rondará entre 57 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 8 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento

  • Velocidad y dirección del viento: 3 a 8 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 1%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El lunes 21 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El martes 22 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 23 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 24 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 25 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 26 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El domingo 27 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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