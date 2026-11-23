El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el lunes 23 de noviembre la temperatura rondará entre 5 y 12,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 5 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 1 a 5 mph, Norte

: 1 a 5 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El martes 24 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 13,90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego alta probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 67%.

: 67%. A la noche, se espera una temperatura de 5,60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: neblina en sectores. Probabilidad de precipitación: 0%.