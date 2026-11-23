1
Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 23 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el lunes 23 de noviembre la temperatura rondará entre 5 y 12,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 5 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Sacramento
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 5 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California
El martes 24 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 13,90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego alta probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 67%.
- A la noche, se espera una temperatura de 5,60 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: neblina en sectores. Probabilidad de precipitación: 0%.