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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 24 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el martes 24 de noviembre la temperatura rondará entre 4,40 y 14,40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla dispersa y luego mayormente nublado.
La probabilidad de precipitación de 6%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: niebla dispersa y luego mayormente nublado.
El tiempo en la noche en Sacramento
- Velocidad y dirección del viento: 3 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 6%
- Pronóstico: niebla dispersa y luego mayormente nublado
El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California
El miércoles 25 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 16,70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 8,90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: lluvia ligera probable. Probabilidad de precipitación: 72%.
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