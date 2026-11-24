El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el martes 24 de noviembre la temperatura rondará entre 4,40 y 14,40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla dispersa y luego mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 6%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla dispersa y luego mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 3 mph, Sureste

: 3 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 6%

: 6% Pronóstico: niebla dispersa y luego mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El miércoles 25 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 16,70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 8,90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: lluvia ligera probable. Probabilidad de precipitación: 72%.