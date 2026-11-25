El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el miércoles 25 de noviembre la temperatura rondará entre 8,90 y 17,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla generalizada y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 12%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 7 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla generalizada y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 3 a 7 mph, Nornoroeste

: 3 a 7 mph, Nornoroeste Probabilidad de precipitación : 12%

: 12% Pronóstico: niebla generalizada y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

Thanksgiving Day 26 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 16,10 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 7,80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.