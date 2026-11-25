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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el miércoles 25 de noviembre la temperatura rondará entre 8,90 y 17,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla generalizada y luego mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 12%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 7 mph. La dirección será Nornoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: niebla generalizada y luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Sacramento
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 7 mph, Nornoroeste
- Probabilidad de precipitación: 12%
- Pronóstico: niebla generalizada y luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California
Thanksgiving Day 26 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 16,10 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 7,80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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