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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el sábado 28 de noviembre la temperatura rondará entre 8,30 y 16,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla generalizada y luego mayormente nublado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: niebla generalizada y luego mayormente nublado.
El tiempo en la noche en Sacramento
- Velocidad y dirección del viento: 2 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: niebla generalizada y luego mayormente nublado
El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California
El domingo 29 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 16,10 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: lluvia ligera y luego chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 99%.
- A la noche, se espera una temperatura de 8,90 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 38%.
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