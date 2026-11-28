El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el sábado 28 de noviembre la temperatura rondará entre 8,30 y 16,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla generalizada y luego mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla generalizada y luego mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 2 mph, Este

: 2 mph, Este Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: niebla generalizada y luego mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El domingo 29 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 16,10 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: lluvia ligera y luego chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 99%.

: 99%. A la noche, se espera una temperatura de 8,90 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 38%.