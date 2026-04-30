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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 30 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de abril
Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de abril Godofredo A. Vásquez - AP

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el jueves 30 de abril la temperatura rondará entre 52 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 8 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento

  • Velocidad y dirección del viento: 1 a 8 mph, Sursuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El jueves 30 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 1 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 2 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 3 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El lunes 4 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 16%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado, luego probabilidad leve de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 21%.

El martes 5 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 17%.

El miércoles 6 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
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