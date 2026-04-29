Redadas en California: la ciudad que entregará US$500 mil para ayudar a familias migrantes afectadas por los operativos

La ciudad de El Monte, ubicada en el sur del estado de California, anunció la creación de un fondo destinado a apoyar a familias de inmigrantes que sufren por las redadas del gobierno de Donald Trump. La iniciativa, que dispone el uso de 500.000 dólares, surge como respuesta ante el temor que existe en la comunidad por los operativos.

La iniciativa en apoyo a migrantes de El Monte, en California

Viviana Longoria, alcaldesa interina en El Monte, brindó detalles sobre los motivos que impulsaron este proyecto. Según consignó The Mid Valley News, la idea de establecer el fondo nació de una necesidad que se detectó en los sectores de la población.

El Monte, en California, destinará dinero a sus residentes afectados por las políticas migratorias de la administración Trump Facebook City of El Monte CA Government

La mandataria señaló que un gran número de personas en la ciudad proviene de familias migrantes y requieren de un respaldo por parte de las instituciones locales. El impacto de los operativos federales genera que muchos extranjeros pierdan su fuente de ingresos o sientan miedo al momento de salir a la calle.

La situación de temor influye en la realización de tareas cotidianas, al punto de que residentes de El Monte evitan actividades como salir para comprar alimentos y productos necesarios para sus hogares.

En ese contexto, Longoria manifestó que el gobierno de la localidad tiene la obligación de otorgar protección a los habitantes.

La ayuda del gobierno de El Monte a sus habitantes

De acuerdo con Univisión, el fondo para migrantes de El Monte será de US$500.000 y tendrá como meta colaborar en el acceso a productos alimenticios y servicios para los habitantes impactados económicamente por los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El fondo para migrantes de El Monte tiene como objetivo luchar contra las consecuencias económicas de los operativos del ICE Ashlee Rezin - Chicago Sun-Times

En cuanto al manejo de los recursos, la estrategia de la ciudad contempla el uso de una red de trabajo en conjunto con diversas entidades para que el dinero llegue a los residentes que presentan mayor necesidad.

En este esquema de participación, los distritos escolares tendrán un rol importante. Los que se involucrarán en el reparto del fondo de la ciudad son:

El Monte City School District

Mountain View School District

El Monte Union High School District

Por otra parte, la administración y entrega de los beneficios también estará a cargo del Immigration Resource Center, una organización sin fines de lucro. Esta entidad coordinará los apoyos, como entrega de alimentos y facilitación del acceso a recursos para la salud mental.

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El miedo entre los migrantes de El Monte para registrarse en el programa

Según el medio, uno de los obstáculos que enfrenta el programa es la reticencia de los migrantes a realizar la solicitud de beneficios por miedo a quedar expuestos ante las autoridades federales. Para superar esta barrera, el plan utilizará las escuelas como puntos de encuentro y de información.

El gobierno de El Monte considera que estos edificios funcionan como espacios de seguridad para la comunidad. En ese sentido, Longoria explicó: “Sabemos que allí las familias pueden llegar con confianza porque ya existen recursos para ellas”.

La confidencialidad es una norma en el proceso de entrega de la ayuda. Las autoridades de El Monte manifestaron que el objetivo es asegurar que el acceso a los recursos no suponga una amenaza para la estabilidad o estadía de los beneficiarios en el país norteamericano.