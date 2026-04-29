California compartirá los datos de las licencias de conducir de inmigrantes por la presión del DHS

California avanza en un plan para integrar los registros de licencias de conducir en una base de datos nacional, en el marco de los requisitos establecidos por la ley federal Real ID. La iniciativa implicará enviar información personal de conductores a una entidad externa que centraliza datos de distintos estados, a la que tendrá acceso el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Críticas al nuevo plan de California por el impacto en inmigrantes indocumentados

El DHS podría dejar sin efecto las licencias de conducir de California para su uso en aeropuertos y dependencias federales si no cumple con lo establecido en la norma Real ID. Por este motivo, según CalMatters, se llevó a cabo una reunión informativa con el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) y la oficina del gobernador Gavin Newsom sobre los nuevos cambios.

California planea compartir información personal de los conductores con una base de datos nacional para cumplir con las normativas federales de la Ley Real ID Facebook California Department of Motor Vehicles - Facebook California Department of Motor Vehicles

De acuerdo con lo retomado por el medio estadounidense, el DMV confirmó que el objetivo principal es alinearse con las exigencias federales. Sin embargo, la medida generó cuestionamientos por parte de organizaciones que representan a comunidades migrantes.

Diversos grupos sostuvieron que el intercambio de información compromete a más de un millón de personas que accedieron a licencias bajo una normativa estatal que garantizaba confidencialidad. Esto se hizo mediante la ley AB 60, que permitió obtener el permiso para manejar sin requerir prueba de estatus migratorio.

Según los cuestionamientos, la transferencia de datos podría facilitar la identificación de personas sin número de Seguro Social. En esos casos, el sistema utiliza un código específico que podría funcionar como indicador de situación migratoria.

Las organizaciones advirtieron que este mecanismo podría ser utilizado por agencias federales para localizar a individuos sujetos a procesos de deportación.

Las licencias que esten bajo la ley de Real ID pueden utilizarse en aeropuertos y dependencias federales; sin embargo, aquellos permisos que no estén bajo esta normativa enfrentan limitaciones San Francisco Chronicle/Hearst N - Hearst Newspapers

Cómo funciona el sistema de verificación nacional que se aplicará a las licencias de California

La información será incorporada a una plataforma administrada por la Asociación Americana de Administradores de Vehículos Motorizados (Aamva, por sus siglas en inglés), una entidad que coordina datos de licencias entre estados. Este sistema permite verificar si una persona posee registros duplicados en distintas jurisdicciones.

El modelo incluye datos personales básicos y un identificador vinculado al Seguro Social. Cuando este número no existe, se reemplaza por un código estándar que completa el campo requerido por el sistema.

“Una vez que estos datos se suben a Aamva, escapan al control de California, independientemente de lo que el estado quiera o de las protestas que podamos realizar”, señaló a CalMatters Ed Hasbrouck, del grupo de defensa de las libertades civiles The Identity Project de San Francisco, quien participó en la llamada informativa.

Las organizaciones también manifestaron su preocupación sobre eventuales solicitudes judiciales. En ciertos casos, órdenes federales podrían impedir que California sea notificada sobre el acceso a los registros, lo que limita la supervisión local.

En respuesta a esto, las autoridades del Estado Dorado sostuvieron que existirán medidas de seguridad.

El sistema en EE.UU. que permite abordar vuelos a quienes no tienen Real ID

El financiamiento que solicitó el DMV de California para implementar el cambio

Para comenzar a aplicar el sistema, el DMV solicitó una asignación presupuestaria de US$55 millones. Estos fondos cubrirían la adaptación tecnológica y la transferencia de datos al sistema nacional.

Además, podría requerirse una modificación normativa. La legislación vigente limita el uso de ciertos datos, como el número de Seguro Social, a fines específicos como cuestiones fiscales o manutención.

El proceso depende de la aprobación legislativa, donde ya surgieron cuestionamientos sobre el alcance del proyecto y sus implicancias legales. Frente a este escenario, algunos sectores propusieron no adherir al sistema federal de la Real ID y argumentaron que existen opciones para validar la identidad en vuelos, como el uso de pasaportes.