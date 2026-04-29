Newsom se burla de Trump y anuncia una licencia de conducir de California con su foto: “La mejor de la historia”

La celebración por los 250 años de la independencia de Estados Unidos abrió una nueva polémica política con tintes de sátira. Luego de que el Departamento de Estado confirmara el lanzamiento de una edición especial de pasaportes con la imagen de Donald Trump en sus páginas interiores, el gobernador de California, Gavin Newsom, respondió con ironía desde redes sociales y simuló anunciar una licencia de conducir con su propio retrato.

La burla de Gavin Newsom: una licencia “con una foto muy atractiva”

La reacción más ruidosa llegó desde California. La oficina de prensa del gobernador Gavin Newsom publicó en X un mensaje cargado de sarcasmo interpretado como una respuesta directa al nuevo pasaporte impulsado por Trump.

El texto, escrito como si fuera un anuncio oficial, dice: “En honor al 175 aniversario de California, lanzaremos este verano una licencia de conducir muy especial para cada californiano”.

La publicación continúa con un tono de burla: “Tendrá una foto mía, Gavin C. Newsom, atractiva y de alta calidad. Mucha gente está diciendo que es la mejor licencia jamás hecha en la historia del mundo”.

La oficina de prensa del gobernador Gavin Newsom se burló de la iniciativa presidencial X: oficina de prensa de

El mensaje luego refuerza la ironía con otra frase en una referencia directa al protagonismo visual de Trump en los nuevos documentos federales: “Esto se trata de celebrar nuestro hermoso estado (no se trata de mí, a pesar de la muy atractiva foto)”.

Cómo será el nuevo pasaporte con la imagen de Trump

Según informó Fox News, el Departamento de Estado prepara una edición limitada de pasaportes estadounidenses para conmemorar el aniversario número 250 de la independencia del país norteamericano, una fecha clave dentro del programa “America250” promovido por la Casa Blanca.

Los diseños preliminares muestran que, en la parte interior de la libreta, aparecerá una imagen destacada del presidente Donald Trump rodeada por el texto de la Declaración de Independencia, junto a una bandera de Estados Unidos y la firma presidencial en color dorado.

En otra de las páginas se incluirá la reconocida pintura de los Padres Fundadores durante la firma de ese documento histórico.

Además, la portada también tendrá modificaciones respecto al modelo actual. De acuerdo con Fox News, la frase “United States of America” aparecerá más grande y ubicada en la parte superior del pasaporte, por encima del escudo nacional. En la contratapa se verá una bandera estadounidense con el número “250” en el centro, en referencia al aniversario, acompañado por las 13 estrellas de la versión de la bandera de 1777.

Dónde estarán disponibles los nuevos pasaportes y quiénes podrán solicitarlos

CBS News precisó que esta nueva versión será la opción predeterminada en la Washington Passport Agency, la oficina federal ubicada en la capital, una vez que el programa entre en vigencia. No habrá un costo extra por obtener este modelo especial.

Así se verá por dentro el nuevo pasaporte de Estados Unidos Captura video AP

De acuerdo con funcionarios citados por la cadena, cualquier ciudadano estadounidense que tramite allí su pasaporte podrá acceder al nuevo diseño mientras haya disponibilidad. Sin embargo, quienes hagan el trámite en línea o en otras oficinas del país seguirán recibiendo el modelo estándar actualmente en circulación.

El plan “America250” y los otros homenajes impulsados por Trump

Esta iniciativa forma parte del programa más amplio de celebraciones por los 250 años del país norteamericano, impulsado por la administración Trump bajo el nombre “America250”.

Entre los eventos previstos figuran:

Una carrera de Grand Prix sobre el National Mall en agosto

Una pelea de UFC en el jardín sur de la Casa Blanca durante junio

Una gran feria nacional en Washington D.C. entre el 25 de junio y el 10 de julio

Espectáculos de rodeo

Una rueda de la fortuna

Pabellones representativos de todos los estados y territorios

Fuegos artificiales especiales en Mount Rushmore

Desde el Departamento del Interior señalaron a Fox News que el cumpleaños número 250 será celebrado como “una oportunidad única en la vida” para mostrar el espíritu estadounidense.

Un portavoz de esa cartera afirmó: “Bajo el presidente Donald J. Trump, el cumpleaños número 250 de Estados Unidos será marcado por una celebración única que encapsula el espíritu americano, incluyendo un espectacular show de fuegos artificiales en Mount Rushmore que honra nuestra historia”.