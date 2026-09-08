Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 8 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el martes 8 de septiembre la temperatura rondará entre 59 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Noroeste

: 5 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California

El martes 8 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 1 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 9 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia ligera, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 18%.

El jueves 10 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 18%.

El viernes 11 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El sábado 12 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 13 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El lunes 14 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.