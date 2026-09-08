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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 8 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 8 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el martes 8 de septiembre la temperatura rondará entre 59 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Sacramento
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Sacramento, California
El martes 8 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 1 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 9 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia ligera, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 18%.
El jueves 10 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 18%.
El viernes 11 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
El sábado 12 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 13 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El lunes 14 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
LA NACION