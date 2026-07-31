LA NACION

Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 1 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaGodofredo A. Vásquez - AP

El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el sábado 1 de agosto la temperatura rondará entre 69 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San Diego

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en San Diego, California

El sábado 1 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 2 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
Más leídas
  1. La drástica medida que Meloni analiza contra España por la crisis migratoria
    1

    Meloni evalúa suspender la libre circulación de personas con España por la crisis de migrantes marroquíes en Ceuta

  2. Una camioneta blindada y un colectivo con pasajeros quedaron en el medio de un intento de robo en Lanús
    2

    Motochorros intentaron robar una moto y desataron una balacera y persecución en plena avenida en Lanús

  3. Localizaron en Venezuela a una niña santafesina de 5 años que era buscada desde 2023
    3

    La Justicia localizó en Venezuela a una niña santafesina de 5 años que era buscada desde 2023

  4. Palermo: un hombre murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio al salir de un gimnasio
    4

    Palermo: un hombre murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio al salir de un gimnasio