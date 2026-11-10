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Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de noviembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 10 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de noviembre
Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de noviembre STEVENLEK

El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el martes 10 de noviembre la temperatura rondará entre 17,80 y 28,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en San Diego

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en San Diego, California

Veterans Day 11 de noviembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 28,90 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 17,80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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