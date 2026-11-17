El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el martes 17 de noviembre la temperatura rondará entre 15,60 y 18,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: despejado.

La probabilidad de precipitación de 14%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: despejado.

El tiempo en la noche en San Diego



Velocidad y dirección del viento : 10 mph, Noroeste

: 10 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 14%

: 14% Pronóstico: despejado

El pronóstico para los próximos días en San Diego, California

El miércoles 18 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 12,80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.