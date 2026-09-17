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Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de septiembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de septiembre
Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de septiembre Godofredo A. Vásquez - AP

El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el jueves 17 de septiembre la temperatura rondará entre 66 y 81 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en San Diego

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 1%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en San Diego, California

El jueves 17 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El viernes 18 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 19 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 20 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 21 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El martes 22 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El miércoles 23 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
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