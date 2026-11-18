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Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el miércoles 18 de noviembre la temperatura rondará entre 12,20 y 21,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 3%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en San Diego
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 3%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en San Diego, California
El jueves 19 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 20,60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 74%.
- A la noche, se espera una temperatura de 13,30 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.