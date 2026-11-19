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Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el jueves 19 de noviembre la temperatura rondará entre 15 y 20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia débil probable.
La probabilidad de precipitación de 72%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia débil probable.
El tiempo en la noche en San Diego
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 72%
- Pronóstico: lluvia débil probable
El pronóstico para los próximos días en San Diego, California
El viernes 20 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 19,40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 14,40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 72%.
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