El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el jueves 19 de noviembre la temperatura rondará entre 15 y 20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia débil probable.

La probabilidad de precipitación de 72%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia débil probable.

El tiempo en la noche en San Diego



Velocidad y dirección del viento : 5 a 15 mph, Sur

: 5 a 15 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 72%

: 72% Pronóstico: lluvia débil probable

El pronóstico para los próximos días en San Diego, California

El viernes 20 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 19,40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 14,40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 72%.