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Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el lunes 2 de noviembre la temperatura rondará entre 13,90 y 22,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en San Diego
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en San Diego, California
El martes 3 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 22,80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 13,90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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