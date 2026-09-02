1
Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el miércoles 2 de septiembre la temperatura rondará entre 67 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 15%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en San Diego
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 15%
- Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en San Diego, California
El miércoles 2 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El jueves 3 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El viernes 4 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 5 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
El domingo 6 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 25%.
Labor Day 7 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 21%.
El martes 8 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
LA NACION
Más leídas
- 2
Mel Gibson, otra vez en problemas por un gesto captado en un video que se hizo viral: “Decepcionante”
- 3
Gloria Carrá contó qué hizo con el dinero de Ángela Torres y apuntó contra los padres que manejan las fortunas de los hijos
- 4
Ordenaron la captura nacional e internacional de Guillermo Heisinger, un abogado que fue funcionario del gobierno de Carlos Menem