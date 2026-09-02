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Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de septiembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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La ciudad de San José se ubica dentro del estado de California
Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de septiembre City of San José

El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el miércoles 2 de septiembre la temperatura rondará entre 67 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 15%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en San Diego

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 15%
  • Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en San Diego, California

El miércoles 2 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El jueves 3 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El viernes 4 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 5 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 29%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.

El domingo 6 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 25%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 25%.

Labor Day 7 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 21%.

El martes 8 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
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