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Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 23 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el lunes 23 de noviembre la temperatura rondará entre 13,90 y 21,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 22%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en San Diego
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 22%
- Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en San Diego, California
El martes 24 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 22,20 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 12,20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.