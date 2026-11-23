El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el lunes 23 de noviembre la temperatura rondará entre 13,90 y 21,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 22%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San Diego



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Norte

: 0 a 5 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 22%

: 22% Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San Diego, California

El martes 24 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 22,20 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 12,20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.