El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el sábado 21 de noviembre la temperatura rondará entre 7,20 y 13,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: lluvia ligera.

La probabilidad de precipitación de 87%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 9 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: lluvia ligera.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 5 a 9 mph, Sureste

: 5 a 9 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 87%

: 87% Pronóstico: lluvia ligera

El pronóstico para el fin de semana en San Francisco, California