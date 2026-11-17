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Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el martes 17 de noviembre la temperatura rondará entre 8,90 y 15 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: despejado.
La probabilidad de precipitación de 8%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Oestenoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: despejado.
El tiempo en la noche en San Francisco
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 6 mph, Oestenoroeste
- Probabilidad de precipitación: 8%
- Pronóstico: despejado
El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California
El miércoles 18 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 15 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 23 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 100%.
- A la noche, se espera una temperatura de 11,70 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 23 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 100%.