El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el martes 17 de noviembre la temperatura rondará entre 8,90 y 15 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: despejado.

La probabilidad de precipitación de 8%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: despejado.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 2 a 6 mph, Oestenoroeste

: 2 a 6 mph, Oestenoroeste Probabilidad de precipitación : 8%

: 8% Pronóstico: despejado

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

El miércoles 18 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 15 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 23 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación : 100%.

: 100%. A la noche, se espera una temperatura de 11,70 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 23 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 100%.