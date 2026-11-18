El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el miércoles 18 de noviembre la temperatura rondará entre 11,10 y 15,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas y luego probables lluvias ligeras.

La probabilidad de precipitación de 100%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 23 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas y luego probables lluvias ligeras.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 8 a 23 mph, Sursuroeste

: 8 a 23 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 100%

: 100% Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas y luego probables lluvias ligeras

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

El jueves 19 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 15 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 18 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas y luego lluvia. Probabilidad de precipitación : 98%.

: 98%. A la noche, se espera una temperatura de 10,60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 99%.