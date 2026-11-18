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Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el miércoles 18 de noviembre la temperatura rondará entre 11,10 y 15,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas y luego probables lluvias ligeras.
La probabilidad de precipitación de 100%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 23 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas y luego probables lluvias ligeras.
El tiempo en la noche en San Francisco
- Velocidad y dirección del viento: 8 a 23 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 100%
- Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas y luego probables lluvias ligeras
El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California
El jueves 19 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 15 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 18 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas y luego lluvia. Probabilidad de precipitación: 98%.
- A la noche, se espera una temperatura de 10,60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 99%.