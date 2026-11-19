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Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el jueves 19 de noviembre la temperatura rondará entre 10,60 y 15 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas y luego lluvia débil probable.
La probabilidad de precipitación de 79%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 18 mph. La dirección será Oestenoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas y luego lluvia débil probable.
El tiempo en la noche en San Francisco
- Velocidad y dirección del viento: 9 a 18 mph, Oestenoroeste
- Probabilidad de precipitación: 79%
- Pronóstico: chaparrones y tormentas y luego lluvia débil probable
El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California
El viernes 20 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 14,40 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 9,40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 18 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 50%.
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