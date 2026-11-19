El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el jueves 19 de noviembre la temperatura rondará entre 10,60 y 15 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas y luego lluvia débil probable.

La probabilidad de precipitación de 79%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 18 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas y luego lluvia débil probable.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 9 a 18 mph, Oestenoroeste

: 9 a 18 mph, Oestenoroeste Probabilidad de precipitación : 79%

: 79% Pronóstico: chaparrones y tormentas y luego lluvia débil probable

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

El viernes 20 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 14,40 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 9,40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 18 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia débil. Probabilidad de precipitación: 50%.