Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de noviembre

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el lunes 2 de noviembre la temperatura rondará entre 11,10 y 18,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 5 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 1 a 5 mph, Sursuroeste

: 1 a 5 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

El martes 3 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 18,30 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación : 89%.

: 89%. A la noche, se espera una temperatura de 12,80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 73%.