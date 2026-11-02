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Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el lunes 2 de noviembre la temperatura rondará entre 11,10 y 18,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 5 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en San Francisco
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 5 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California
El martes 3 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 18,30 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 89%.
- A la noche, se espera una temperatura de 12,80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 73%.
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