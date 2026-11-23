El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el lunes 23 de noviembre la temperatura rondará entre 7,80 y 13,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 2 a 6 mph, Este

: 2 a 6 mph, Este Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

El martes 24 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 16,70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 18 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 98%.

: 98%. A la noche, se espera una temperatura de 9,40 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.