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Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 23 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el lunes 23 de noviembre la temperatura rondará entre 7,80 y 13,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en San Francisco
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 6 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California
El martes 24 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 16,70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 18 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 98%.
- A la noche, se espera una temperatura de 9,40 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.