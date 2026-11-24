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Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 24 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el martes 24 de noviembre la temperatura rondará entre 8,90 y 17,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.
La probabilidad de precipitación de 9%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 17 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.
El tiempo en la noche en San Francisco
- Velocidad y dirección del viento: 7 a 17 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 9%
- Pronóstico: mayormente nublado
El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California
El miércoles 25 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 17,80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 42%.
- A la noche, se espera una temperatura de 12,20 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 20 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 99%.