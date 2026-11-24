El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el martes 24 de noviembre la temperatura rondará entre 8,90 y 17,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 9%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 17 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 7 a 17 mph, Sureste

: 7 a 17 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 9%

: 9% Pronóstico: mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

El miércoles 25 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 17,80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 12,20 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 20 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 99%.