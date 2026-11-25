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Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el miércoles 25 de noviembre la temperatura rondará entre 12,20 y 17,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 14%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en San Francisco
- Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 14%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California
Thanksgiving Day 26 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 17,20 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 11,10 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
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