El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el miércoles 25 de noviembre la temperatura rondará entre 12,20 y 17,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 14%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 6 mph, Noreste

: 6 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 14%

: 14% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

Thanksgiving Day 26 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 17,20 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 11,10 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.