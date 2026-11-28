El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el sábado 28 de noviembre la temperatura rondará entre 11,70 y 19,40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 5 a 8 mph, Noreste

: 5 a 8 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

El domingo 29 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 18,90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 23 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 100%.

: 100%. A la noche, se espera una temperatura de 13,30 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego alta probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 56%.