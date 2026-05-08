Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el sábado 9 de mayo la temperatura rondará entre 50 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 12 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 1 a 12 mph, Oestenoroeste

: 1 a 12 mph, Oestenoroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en San José, California

El sábado 9 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 10 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa seguido de mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado seguido de niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 0%.