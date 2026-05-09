DMV en California: la oficina que reabre en mayo tras un cierre por renovaciones
Residentes del sur del estado contarán otra vez con atención presencial después de varias semanas de trabajos internos en las instalaciones públicas
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La oficina del Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) en Hemet volverá a operar en mayo después de permanecer cerrada desde finales de marzo por trabajos de reemplazo de pisos interiores. El local, ubicado en 1200 S. State St., cerró el 27 de marzo a las 17 hs y está programado para reabrir.
La oficina del DMV en California que abrirá antes del Día de los Caídos
La entidad dijo en su comunicado que la fecha de reapertura es el 20 de mayo a las 9 hs. El objetivo de los trabajos fue el reemplazo de pisos para mejorar la atención de los usuarios.
Durante el cierre temporal, los californianos tuvieron que trasladarse a otras ciudades cercanas para resolver procesos que no podían concluirse en línea. El DMV invitó a acudir a las oficinas alternas en Temecula, Palm Springs, Riverside East y Redlands. Sin embargo, los tiempos de traslado son considerables:
- Temecula: 39 min
- Riverside East: 50 min
- Palm Springs:1 hr 5 min
- Redlands: 1 hr 12 min
En caso de dudas, la agencia tiene un calendario en su página oficial donde se indica el horario de todas las oficinas. Los servicios que dejaron de estar disponibles en Hemet durante el cierre son:
- Servicios de matriculación
- Exámenes
- Transferencias de titularidad
- Inscripción
- Placas, permisos y distintivos
- Sustitución de documentos perdidos, robados o dañados
- Expedientes
- Solicitud de documentos originales
El DMV de California acepta trámites en línea
El DMV recordó que gran parte de sus trámites ya funciona mediante plataformas digitales, por lo que muchos usuarios no necesitan acudir físicamente a una oficina para completar sus procesos administrativos.
La agencia también recomienda consultar el “Service Advisor” dentro de su portal oficial para identificar qué procedimientos requieren atención presencial y cuáles pueden resolverse desde casa. También está el sistema de notificaciones electrónicas para reducir el uso de documentos impresos y agilizar avisos relacionados con vencimientos de licencias y registros vehiculares.
Qué trámites requieren ir físicamente al DMV de California
Algunos procedimientos todavía requieren presencia física en una oficina del DMV de California. En especial los que requieren la validación de identidad, como:
- Solicitud de una primera licencia de conducir. Se requiere validar la identidad.
- Examen práctico de manejo para obtener licencia.
- Solicitud de REAL ID con validación presencial de documentos. Los agentes deben corroborar la identidad.
- Licencias comerciales para conductores CDL. Es de las credenciales que necesitan un trámite más exhaustivo.
- Algunos exámenes o permisos pueden requerir atención presencial, según el trámite y la elegibilidad del solicitante
- Transferencias de propiedad vehicular con revisión documental especializada. Son documentos que requieren verificación y firmas.