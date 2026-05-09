DMV en California: la oficina que reabre en mayo tras un cierre por renovaciones

La oficina del Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) en Hemet volverá a operar en mayo después de permanecer cerrada desde finales de marzo por trabajos de reemplazo de pisos interiores. El local, ubicado en 1200 S. State St., cerró el 27 de marzo a las 17 hs y está programado para reabrir.

La oficina del DMV en California que abrirá antes del Día de los Caídos

La entidad dijo en su comunicado que la fecha de reapertura es el 20 de mayo a las 9 hs. El objetivo de los trabajos fue el reemplazo de pisos para mejorar la atención de los usuarios.

El DMV de California informó las novedades en su página oficial Imagen creada con IA

Durante el cierre temporal, los californianos tuvieron que trasladarse a otras ciudades cercanas para resolver procesos que no podían concluirse en línea. El DMV invitó a acudir a las oficinas alternas en Temecula, Palm Springs, Riverside East y Redlands. Sin embargo, los tiempos de traslado son considerables:

Temecula: 39 min

Riverside East: 50 min

Palm Springs:1 hr 5 min

Redlands: 1 hr 12 min

En caso de dudas, la agencia tiene un calendario en su página oficial donde se indica el horario de todas las oficinas. Los servicios que dejaron de estar disponibles en Hemet durante el cierre son:

Servicios de matriculación

Exámenes

Transferencias de titularidad

Inscripción

Placas, permisos y distintivos

Sustitución de documentos perdidos, robados o dañados

Expedientes

Solicitud de documentos originales

El DMV de California acepta trámites en línea

El DMV recordó que gran parte de sus trámites ya funciona mediante plataformas digitales, por lo que muchos usuarios no necesitan acudir físicamente a una oficina para completar sus procesos administrativos.

El DMV de California también se encarga de gestionar las multas a usuarios (Imagen basada en una captura de pantalla de YouTube del canal ABC 7 Los Angeles, editada con IA para incorporar el logo oficial del DMV)

La agencia también recomienda consultar el “Service Advisor” dentro de su portal oficial para identificar qué procedimientos requieren atención presencial y cuáles pueden resolverse desde casa. También está el sistema de notificaciones electrónicas para reducir el uso de documentos impresos y agilizar avisos relacionados con vencimientos de licencias y registros vehiculares.

El DMV de California ofrece citas presenciales, pero también trámites en línea Sitio web: dmv.ca.gov

Qué trámites requieren ir físicamente al DMV de California

Algunos procedimientos todavía requieren presencia física en una oficina del DMV de California. En especial los que requieren la validación de identidad, como: