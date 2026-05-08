Buenas noticias en California: el beneficio de Gavin Newsom que impacta en las familias con hijos pequeños
El Estado Dorado entregará 400 pañales gratuitos por recién nacido mediante una alianza con hospitales y la organización Baby2Baby
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El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció un programa único en Estados Unidos a través del cual se proporcionarán pañales gratuitos a los padres del Estado Dorado. En la primera etapa, se regalarán 400 de estos productos a cada recién nacido.
California entregará 400 pañales gratis por bebé en hospitales participantes
Mediante una alianza con Baby2Baby, una organización sin fines de lucro, la Oficina del Gobernador de California anunció el lanzamiento del programa Golden State Start en apoyo a los recién nacidos.
Con el objetivo de aliviar los costos que enfrentan las familias y, al mismo tiempo, apoyar la salud infantil, el gobernador Newsom dijo que se aprovechó el poder de compra al por mayor del estado para adquirir pañales de alta calidad y distribuirlos de manera gratuita.
“Todo bebé que nace en California merece un comienzo de vida saludable, y eso significa garantizar que los padres tengan lo básico desde el primer día”, declaró el gobernador.
Desde cuándo comienza el programa de pañales gratuitos de Gavin Newsom
Las autoridades de California compartieron que a partir de este verano boreal, cada bebé que nazca en un hospital participante recibirá 400 pañales sin costo cuando las familias reciban el alta hospitalaria.
Durante el primer año, el programa Golden State Start dará prioridad a los hospitales que atienden a un gran número de pacientes de Medi-Cal con el fin de llegar principalmente a familias de bajos ingresos.
Más adelante, se prevé ampliar la iniciativa a otros hospitales y también a centros de maternidad.
Durante el anuncio de la iniciativa, las codirectoras ejecutivas de Baby2Baby, Norah Weinstein y Kelly Sawyer Patricof, afirmaron que los pañales son fundamentales en su misión ya que, dijeron, una de cada dos familias en Estados Unidos tiene dificultades para costearlos.
Gavin Newsom impulsa nuevas medidas para reducir el costo de los pañales
Aunque a través de la iniciativa Golden State Start se buscará aliviar la carga económica para los padres de recién nacidos, el gobernador Newsom dijo que los esfuerzos planeados son más amplios y buscarán estrategias para abaratar los pañales en California.
El gobernador también aprovechó para destacar iniciativas en pro de la economía de las familias mediante programas que ya están en marcha, como:
- Comidas escolares gratuitas
- Preescolar gratuito para todos los niños de cuatro años
- Programas extraescolares
- Los programas CalRx para ampliar el acceso a naloxona e insulina
Qué es Baby2Baby y cómo ayuda a familias vulnerables en EE.UU.
Aunque las directoras de Baby2Baby agradecieron al gobernador de California por su compromiso por combatir la escasez de pañales, recordaron que su organización brinda apoyo en todo el país norteamericano.
Baby2Baby proporciona estos artículos para bebés y otros artículos esenciales a niños necesitados en los 50 estados. De acuerdo con sus propias cifras, en los últimos 15 años han ayudado a más de un millón de niños y distribuido más de 500 millones de artículos.
La organización trabaja principalmente en:
- Albergues para personas sin hogar
- Programas para víctimas de violencia doméstica
- Hogares de acogida
- Hospitales
- Distritos escolares
- Programas de emergencia para familias damnificadas por un desastre
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