Elecciones en California 2026: Antonio Villaraigosa, el excalde de origen latino decidido a ser el próximo gobernador

El próximo 2 de junio se celebran las primarias por la gobernación de California y por el Partido Demócrata, seis candidatos se enfrentan en las urnas. Uno de ellos es Antonio Villaraigosa, el exalcalde de Los Ángeles que prevé solucionar los problemas del estado y quien ya tuvo un enfrentamiento con Xavier Becerra en el último debate.

Quién es Antonio Villaraigosa, el exalcalde que busca suceder a Gavin Newsom

Antonio Villaraigosa nació el 23 de enero de 1953 en el este de Los Ángeles. Es hijo de un inmigrante mexicano y una madre californiana de ascendencia mexicana, según consignó Los Angeles Almanac.

Cuando su padre abandona a su familia, tuvo que trabajar como repartidor de diarios y empleado del supermercado Safeway Jeff Chiu - AP

Su padre abandonó a la familia cuando este tenía cinco años. Desde ese momento, realizó diferentes trabajos esporádicos como repartidor de diarios para ayudar a su madre y cuatro hermanos.

A los 16 años, le detectaron un tumor benigno que lo paralizó de forma temporal. Esta combinación de problemáticas consolidó un comportamiento violento que derivó en su expulsión de la Escuela Secundaria Cathedral.

En su adolescencia fue expulsado de su escuela tras su conducta errática antonio2026.com

Su madre lo instó a regresar a la escuela y Herman Katz, un profesor de inglés, lo instó a tomar clases extras por las tardes para graduarse de la secundaria. Ingresó en East Los Angeles College y fue transferido a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA, por sus siglas en inglés) por sus altas calificaciones.

Cómo fue el camino de Villaraigosa en la política de California

Con el apoyo de Katz, Villaraigosa obtuvo su licenciatura en Historia. Poco después de graduarse, comenzó a trabajar en la Asamblea Estatal de California.

Entre 2003 y 2005, fue miembro del Concejo Municipal de Los Ángeles. Poco después fue elegido alcalde de esa ciudad, un cargo que ocupó de 2005 a 2013, convirtiéndose así en el primer latino en estar en esa posición desde 1872.

Antonio R. Villaraigosa se postula para gobernador de California en 2026 Facebook/Antonio R. Villaraigosa

Durante sus dos mandatos, se enfocó en la seguridad pública y la educación. Con relación a este último punto, impulsó políticas para mejorar el rendimiento estudiantil en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, según consignó su sitio web y el California Community College.

“Los colegios comunitarios son una parte fundamental de lo que debemos hacer para brindar a las personas las habilidades que necesitan para obtener buenos empleos de clase media”, dijo Villaraigosa durante una parada en Oxnard College en 2018.

La candidatura de Villaraigosa por la gobernación de California

El 23 de julio de 2024, Villaraigosa anunció su precandidatura al presentarse como un “solucionador de problemas comprobado”. A través de su sitio web, remarca como propuestas principales el invertir en la educación escolar, la creación de empleo y la reducción de costos para la clase media.

“Me postulo para gobernador porque soy capaz de ofrecer resultados en tiempos difíciles ára cuestiones importantes como la reducción del crimen, la mejora de las escuelas y el equilibrio del presupuesto estatal”, señaló Villaraigosa en su primer video de campaña.

De acuerdo con un sondeo realizado por Partido Demócrata de California (Cadem, por sus siglas en inglés), el exalcalde de Los Ángeles se encuentra en el octavo puesto con un 2% de intención al voto. Xavier Becerra y el republicano Steve Hilton tienen un empate técnico del 18%.

“Calmate Antonio”: la disputa entre Villaraigosa y Becerra

Durante el último debate previo a las primarias, Villaraigosa y Becerra protagonizaron el punto más álgido y tenso del encuentro. El exalcalde de Los Ángeles cuestionó el desempeño del demócrata como Secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS) de la administración Biden al preguntarle si estaba orgulloso de haber expulsado a 85.000 niños migrantes.

Villaraigosa acusó a Becerra de expulsar a niños migrantes durante su gestión con la administración Biden Laure Andrillon - FR172152 AP

Tras los ataques, Becerra le pidió que se calmara. “Cálmate, Antonio, cálmate. Protegimos a los niños. No permitimos que abusaran de ellos”, dijo Becerra, según consignó Los Angeles Times.

Quiénes son los candidatos por la gobernación de California

Demócratas

Xavier Becerra : exprocurador general de California y secretario del gabinete del presidente Biden

: exprocurador general de California y secretario del gabinete del presidente Biden Tom Steyer : exgestor de fondos de cobertura

: exgestor de fondos de cobertura Katie Porter : excongresista

: excongresista Matt Mahan : alcalde de San José

: alcalde de San José Antonio Villaraigosa : exalcalde de Los Ángeles

: exalcalde de Los Ángeles Tony Thurmond: superintendente estatal de instrucción pública.

Republicanos