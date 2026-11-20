El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el sábado 21 de noviembre la temperatura rondará entre 3,30 y 15 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado luego probable lluvia ligera.

La probabilidad de precipitación de 60%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado luego probable lluvia ligera.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 3 mph, Sursureste

: 3 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 60%

: 60% Pronóstico: mayormente nublado luego probable lluvia ligera

El pronóstico para el fin de semana en San José, California