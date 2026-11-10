Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de noviembre

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el martes 10 de noviembre la temperatura rondará entre 11,10 y 25 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: neblina en parches y luego soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 6 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: neblina en parches y luego soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 1 a 6 mph, Nornoroeste

: 1 a 6 mph, Nornoroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: neblina en parches y luego soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

Veterans Day 11 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 26,70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: neblina en parches y luego soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 10 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.