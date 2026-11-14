Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de noviembre

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el sábado 14 de noviembre la temperatura rondará entre 7,20 y 18,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla en algunos sectores y luego parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 6%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla en algunos sectores y luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 2 mph, Sureste

: 2 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 6%

: 6% Pronóstico: niebla en algunos sectores y luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El domingo 15 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 18,30 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 97%.

: 97%. A la noche, se espera una temperatura de 7,80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.