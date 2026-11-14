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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el sábado 14 de noviembre la temperatura rondará entre 7,20 y 18,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla en algunos sectores y luego parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 6%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: niebla en algunos sectores y luego parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 2 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 6%
- Pronóstico: niebla en algunos sectores y luego parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El domingo 15 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 18,30 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 97%.
- A la noche, se espera una temperatura de 7,80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.
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