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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el martes 17 de noviembre la temperatura rondará entre 4,40 y 15,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: neblina en bancos y luego despejado.
La probabilidad de precipitación de 4%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: neblina en bancos y luego despejado.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 3 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 4%
- Pronóstico: neblina en bancos y luego despejado
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El miércoles 18 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 14,40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 100%.
- A la noche, se espera una temperatura de 6,70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 100%.