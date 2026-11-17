El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el martes 17 de noviembre la temperatura rondará entre 4,40 y 15,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: neblina en bancos y luego despejado.

La probabilidad de precipitación de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: neblina en bancos y luego despejado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 3 mph, Suroeste

: 3 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 4%

: 4% Pronóstico: neblina en bancos y luego despejado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El miércoles 18 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 14,40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación : 100%.

: 100%. A la noche, se espera una temperatura de 6,70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 100%.