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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el miércoles 18 de noviembre la temperatura rondará entre 6,70 y 15 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 100%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 17 mph. La dirección será Sursureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 17 mph, Sursureste
- Probabilidad de precipitación: 100%
- Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El jueves 19 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 14,40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas y luego lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 98%.
- A la noche, se espera una temperatura de 7,20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia ligera y luego chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 98%.