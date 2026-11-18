El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el miércoles 18 de noviembre la temperatura rondará entre 6,70 y 15 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 100%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 17 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 5 a 17 mph, Sursureste

: 5 a 17 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 100%

: 100% Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El jueves 19 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 14,40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas y luego lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 98%.

: 98%. A la noche, se espera una temperatura de 7,20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: lluvia ligera y luego chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 98%.