El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el jueves 19 de noviembre la temperatura rondará entre 7,80 y 14,40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas y luego lluvia débil.

La probabilidad de precipitación de 86%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 14 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas y luego lluvia débil.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 8 a 14 mph, Oeste

: 8 a 14 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 86%

: 86% Pronóstico: chaparrones y tormentas y luego lluvia débil

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El viernes 20 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 15,60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: niebla desigual y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 5 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia débil probable. Probabilidad de precipitación: 56%.