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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el jueves 19 de noviembre la temperatura rondará entre 7,80 y 14,40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas y luego lluvia débil.
La probabilidad de precipitación de 86%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 14 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas y luego lluvia débil.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 8 a 14 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 86%
- Pronóstico: chaparrones y tormentas y luego lluvia débil
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El viernes 20 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 15,60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: niebla desigual y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 5 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia débil probable. Probabilidad de precipitación: 56%.
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