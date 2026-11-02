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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de noviembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de noviembre
Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de noviembre STEVENLEK

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el lunes 2 de noviembre la temperatura rondará entre 7,20 y 21,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: neblina dispersa luego parcialmente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: neblina dispersa luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en San José

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Nornoroeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: neblina dispersa luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El martes 3 de noviembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 18,90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 63%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 8,90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 41%.
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