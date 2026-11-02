Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de noviembre

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el lunes 2 de noviembre la temperatura rondará entre 7,20 y 21,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: neblina dispersa luego parcialmente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: neblina dispersa luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Nornoroeste

: 0 a 5 mph, Nornoroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: neblina dispersa luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El martes 3 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 18,90 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación : 63%.

: 63%. A la noche, se espera una temperatura de 8,90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 41%.