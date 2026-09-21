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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el lunes 21 de septiembre la temperatura rondará entre 56 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla dispersa y luego mayormente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 8 mph. La dirección será Oestesuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: niebla dispersa y luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 8 mph, Oestesuroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: niebla dispersa y luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El lunes 21 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 22 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 23 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 9 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El jueves 24 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 9 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 25 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 26 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 27 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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