El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el lunes 23 de noviembre la temperatura rondará entre 4,40 y 15 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de neblina y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 mph. La dirección será Estesureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de neblina y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 1 mph, Estesureste

: 1 mph, Estesureste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: áreas de neblina y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El martes 24 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 16,10 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 86%.

: 86%. A la noche, se espera una temperatura de 6,10 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 8 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.