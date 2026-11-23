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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 23 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el lunes 23 de noviembre la temperatura rondará entre 4,40 y 15 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: áreas de neblina y luego mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 mph. La dirección será Estesureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: áreas de neblina y luego mayormente soleado.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 1 mph, Estesureste
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: áreas de neblina y luego mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El martes 24 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 16,10 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 86%.
- A la noche, se espera una temperatura de 6,10 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 8 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.