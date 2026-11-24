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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 24 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el martes 24 de noviembre la temperatura rondará entre 6,10 y 17,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 12 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 7 a 12 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El miércoles 25 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: baja probabilidad de lluvia ligera y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 10 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 79%.