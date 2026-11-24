El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el martes 24 de noviembre la temperatura rondará entre 6,10 y 17,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 12 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 7 a 12 mph, Sureste

: 7 a 12 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El miércoles 25 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: baja probabilidad de lluvia ligera y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 10 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 79%.