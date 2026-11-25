El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el miércoles 25 de noviembre la temperatura rondará entre 10 y 20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla dispersa y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 7%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 5 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla dispersa y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 1 a 5 mph, Nornoroeste

: 1 a 5 mph, Nornoroeste Probabilidad de precipitación : 7%

: 7% Pronóstico: niebla dispersa y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

Thanksgiving Day 26 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 18,90 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: áreas de niebla y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 8,90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: áreas de niebla. Probabilidad de precipitación: 0%.