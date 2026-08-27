Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de agosto

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el jueves 27 de agosto la temperatura rondará entre 63 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 12 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 2 a 12 mph, Oestenoroeste

: 2 a 12 mph, Oestenoroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El jueves 27 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 28 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El sábado 29 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El domingo 30 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 31 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 1 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 2 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.