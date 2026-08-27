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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 27 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el jueves 27 de agosto la temperatura rondará entre 63 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 12 mph. La dirección será Oestenoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 12 mph, Oestenoroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El jueves 27 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El viernes 28 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El sábado 29 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El domingo 30 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El lunes 31 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 1 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El miércoles 2 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
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