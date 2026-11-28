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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el sábado 28 de noviembre la temperatura rondará entre 10,60 y 22,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 2 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El domingo 29 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 18,90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 99%.
- A la noche, se espera una temperatura de 11,10 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego baja probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 23%.