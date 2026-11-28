El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el sábado 28 de noviembre la temperatura rondará entre 10,60 y 22,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 2 mph, Noreste

: 2 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El domingo 29 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 18,90 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 99%.

: 99%. A la noche, se espera una temperatura de 11,10 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego baja probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 23%.