Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 7 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el martes 7 de julio la temperatura rondará entre 55 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 12 mph. La dirección será Oestenoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 12 mph, Oestenoroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El martes 7 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 8 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El jueves 9 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 10 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El sábado 11 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 12 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El lunes 13 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
LA NACION
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