Comida gratis en California desde el 6 de julio: calendario y dónde entregan bolsas de alimentos frescos
Contra Costa, Solano, San Diego, Los Ángeles tendrán despensas, frutas, verduras, pañales junto con vías para tramitar CalFresh
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Los residentes de California podrán acceder entre el 6 y el 10 de julio a jornadas gratuitas de entrega de alimentos frescos, despensas y productos básicos. Los operativos se realizarán en iglesias, escuelas, centros comunitarios y otros puntos habilitados, de acuerdo con los cronogramas de bancos de alimentos y organizaciones asociadas.
Dónde entregan comida gratis en California del 6 al 10 de julio
Las actividades comienzan el lunes 6 de julio y continuarán durante toda la semana, hasta el viernes 10 de julio, con horarios, sedes y tipos de asistencia distintos según cada ciudad.
Los cronogramas corresponden a programas del Food Bank of Contra Costa and Solano, San Diego Food Bank, Los Angeles Regional Food Bank y organizaciones asociadas que realizan distribuciones periódicas en diferentes ciudades.
Antioch
|Fecha
|Organización
|Ubicación
|Horario
|Tipo de servicio
Martes 7 de julio
Contra Costa Event Park
1201 W 10th St
10 a 12 hs
Despensa móvil
Miércoles 8 de julio
The Reach Church
11 Texas St.
14 a 15 hs
Productos frescos
Bay Point
|Fecha
|Organización
|Ubicación
|Horario
|Tipo de servicio
Martes 7 de julio
Rio Vista Elementary
611 Pacifica Ave
16 a 17 hs
Productos frescos
Miércoles 8 de julio
Ambrose Community Center
3105 Willow Pass Rd
10 a 12 hs
Despensa móvil
Bell
|Fecha
|Organización
|Ubicación
|Horario
|Tipo de servicio
Jueves 9 de julio
Príncipe de Paz
6706 Vinevale Ave
11 a 13 hs
Despensa de alimentos
Bellflower
|Fecha
|Organización
|Ubicación
|Horario
|Tipo de servicio
Jueves 9 de julio
St. George Church
15721 Cornuta Ave
14 a 16 hs
Despensa de alimentos
Compton
|Fecha
|Organización
|Ubicación
|Horario
|Tipo de servicio
Lunes 6 de julio
Alondra Church of Christ
2301 Alondra Blvd
9.45 a 11.45 hs
Despensa de alimentos
Viernes 10 de julio
Omni Ministries
12601 Wilmington Ave
9 a 14 hs
Despensa de alimentos
Downey
|Fecha
|Organización
|Ubicación
|Horario
|Tipo de servicio
Miércoles 8 de julio
Desert Reign
11610 Lakewood Blvd
9 a 11 hs
Despensa de alimentos
El Monte
|Fecha
|Organización
|Ubicación
|Horario
|Tipo de servicio
Martes 7 de julio
El Monte Wesleyan Christian Church
2400 Santa Anita Ave
11 a 12.30 hs
Despensa de alimentos
Jueves 9 de julio
Mountain View School District
2740 Mt. View Road
14 a 18 hs
Despensa de alimentos
Fairfield
|Fecha
|Organización
|Ubicación
|Horario
|Tipo de servicio
Martes 7 de julio
Parkway Plaza
188 E Alaska Ave
10 a 12 hs
Despensa de alimentos
Jueves 9 de julio
Salvation Army Fairfield
1216 Missouri St
11.30 a 12.30 hs
Productos frescos
Lakewood
|Fecha
|Organización
|Ubicación
|Horario
|Tipo de servicio
Viernes 10 de julio
Help Me Help You
6822 Paramount Blvd
14 a 15 hs
Despensa de alimentos
Long Beach
|Fecha
|Organización
|Ubicación
|Horario
|Tipo de servicio
Martes 7 de julio
Orale
434 Olive Ave
11 a 12 hs
Despensa de alimentos
Miércoles 8 de julio
Help Me Help You
1175 E 11th St
11.15 a 12.15 hs
Despensa de alimentos
Viernes 10 de julio
Help Me Help You
700 Locust Ave
11.30 a 12.30 hs
Despensa de alimentos
Los Ángeles
|Fecha
|Ubicación
|Horario
|Tipo de servicio
Lunes 6 de julio
1725 Beverly Blvd
9 a 12 hs
Despensa de alimentos
Miércoles 8 de julio
1300 E. 57th St.
10 a 12 hs
Despensa y pañales
Jueves 9 de julio
400 W. Washington Blvd.
10.30 a 12 hs
Despensa de alimentos
Viernes 10 de julio
1686 E. 103rd St.
10 a 13 hs
Despensa de alimentos
Viernes 10 de julio
4211 S. Avalon Blvd.
9 a 10.30 hs
Despensa de alimentos
Viernes 10 de julio
1453 W. Temple St.
9 a 12 hs
Despensa y pañales
Palmdale
|Fecha
|Organización
|Ubicación
|Horario
|Tipo de servicio
Lunes 6 de julio
Palmdale S.D.A. Church
1758 E. Avenue R
16 a 17.30 hs
Pañales para bebés
Viernes 10 de julio
Palmdale School District
37230 37th St. East
9 a 12 hs
Despensa de alimentos
Pittsburg
|Fecha
|Organización
|Ubicación
|Horario
|Tipo de servicio
Martes 7 de julio
Pittsburg City Park
60 Civic Ave
14 a 15 hs
Productos frescos
Jueves 9 de julio
Solomon Temple
655 California Ave
14 a 15 hs
Productos frescos
Richmond
|Fecha
|Organización
|Ubicación
|Horario
|Tipo de servicio
Lunes 6 de julio
West Contra Costa Adult Education
5625 Sutter Ave
9.30 a 11 hs
Productos frescos
Martes 7 de julio
Nevin Community Center
598 Nevin Ave
10 a 11 hs
Productos frescos
Jueves 9 de julio
Richmond Civic Center
24 Barrett Ave
12 a 13.30 hs
Despensa móvil
Viernes 10 de julio
North Richmond Missionary Baptist
1427 Fred Jackson Way
10 a 12 hs
Despensa móvil
Rodeo
|Fecha
|Organización
|Ubicación
|Horario
|Tipo de servicio
Lunes 6 de julio
Lefty Gomez Recreational Center
470 Parker Ave
12 a 13 hs
Productos frescos
Viernes 10 de julio
Rodeo Senior Center
189 Parker Ave
9 a 10 hs
Adultos mayores
San Diego
|Fecha
|Organización
|Ubicación
|Horario
|Tipo de servicio
Martes 7 de julio
Ascension Evangelical Lutheran Church
5106 Zion Avenue
8.30 a 10.30 hs
Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (EFAP, por sus siglas en inglés)
Martes 7 de julio
LGBT Community Center
3909 Centre Street
8 a 10 hs
Productos frescos
Miércoles 8 de julio
Iglesia Cristiana Getsemaní
3055 Beyer Boulevard Ste. C101
10 a 12 hs
EFAP
Jueves 9 de julio
Apostolic Assembly First Church San Diego
611 South 35th St
10 a 12 hs
EFAP
Viernes 10 de julio
Ascension Evangelical Lutheran Church
6767 51st Street
8.30 a 10.30 hs
EFAP
Viernes 10 de julio
Journey Community Church
8363 Center Drive Suite 6C
Desde las 9 hs hasta agotar alimentos.
Productos frescos
Viernes 10 de julio
St. Vincent De Paul / Father Joe’s Villages
3350 E Street
12 a 14 hs
EFAP
San Pablo
|Fecha
|Organización
|Ubicación
|Horario
|Tipo de servicio
Lunes 6 de julio
Contra Costa College Mobile
2600 Mission Bell Dr
13.30 a 15 hs
Despensa móvil
Martes 7 de julio
San Pablo Library
13751 San Pablo Ave
9.30 a 10.30 hs
Adultos mayores
Viernes 10 de julio
Davis Park Community Center
1651 Folsom Ave
11.30 a 12.30 hs
Productos frescos
Cómo solicitar CalFresh en California: pasos para pedir beneficios SNAP
Las personas que quieran acceder a CalFresh, el sistema de California que administra los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria de California (SNAP, por sus siglas en inglés), deben presentar la solicitud a través de BenefitsCal, el sitio oficial del estado para gestionar beneficios públicos.
Después de enviar la solicitud, el condado revisa el caso y puede pedir información adicional. Según GetCalFresh, el proceso suele incluir estos pasos:
- El condado confirma la recepción de la solicitud.
- La mayoría de las solicitudes se procesan dentro de los 30 días. Los hogares con muy pocos ingresos o poco dinero disponible pueden calificar para el Servicio Acelerado y recibir beneficios dentro de tres días.
- Un trabajador del condado llama al solicitante para revisar datos del hogar, ingresos y gastos. También se puede pedir una entrevista presencial.
- El condado puede solicitar pruebas de identidad, ingresos, vivienda o servicios públicos. Los documentos se pueden cargar en BenefitsCal, enviar por correo o entregar en la oficina del condado.
- El solicitante recibe una Notificación de Acción por correo o en el centro de mensajes de BenefitsCal.
- Si el pedido es aprobado, el beneficiario recibe una tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT, por sus siglas en inglés) para usar los fondos. El PIN llega por separado.
La elegibilidad depende de los ingresos del hogar, los gastos declarados y la cantidad de personas que viven, compran o preparan comida juntas.
Requisitos de CalFresh 2025-2026: límites de ingresos por hogar
- La elegibilidad para CalFresh se determina según la cantidad de personas que integran el hogar y los ingresos mensuales.
- Para la mayoría de los solicitantes, se toma como referencia el ingreso bruto mensual, es decir, el dinero que recibe el hogar antes de deducciones, salvo algunos ingresos exentos.
- Los límites están vigentes del 1° de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026.
Después de revisar ese monto, el trabajador de elegibilidad puede aplicar deducciones permitidas y calcular el ingreso neto ajustado.
Ese resultado se usa para definir si el hogar cumple con los límites del programa y cuál será el monto mensual del beneficio.
|Personas en el hogar
|Ingreso bruto mensual máximo
|Ingreso bruto mensual máximo con MCE/BBCE
|Ingreso neto mensual máximo
1
US$1696
US$2610
US$1305
2
US$2292
US$3526
US$1763
3
US$2888
US$4442
US$2221
4
US$3483
US$5360
US$2680
5
US$4079
US$6276
US$3138
6
US$4675
US$7192
US$3596
7
US$5271
US$8110
US$4055
8
US$5867
US$9026
US$4513
Cada integrante adicional
+US$596
+US$918
+US$459
CalFresh para adultos mayores y personas con discapacidad: reglas especiales y deducciones
Los hogares que tienen al menos una persona de 60 años o más o un integrante con discapacidad pueden estar alcanzados por reglas especiales de CalFresh.
Estas condiciones permiten que más solicitantes califiquen para recibir ayuda mensual, incluso en casos en los que los ingresos o los recursos disponibles parecen superar los límites generales.
Al completar la solicitud, es importante declarar los gastos médicos pagados de bolsillo y los costos de vivienda, porque esos montos pueden influir en el cálculo final del beneficio.
Además, la vivienda en la que vive el hogar, el auto y algunos planes de jubilación no necesariamente se cuentan como recursos para determinar la elegibilidad.
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