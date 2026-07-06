Comida gratis en California desde el 6 de julio: calendario y dónde entregan bolsas de alimentos frescos

Los residentes de California podrán acceder entre el 6 y el 10 de julio a jornadas gratuitas de entrega de alimentos frescos, despensas y productos básicos. Los operativos se realizarán en iglesias, escuelas, centros comunitarios y otros puntos habilitados, de acuerdo con los cronogramas de bancos de alimentos y organizaciones asociadas.

Dónde entregan comida gratis en California del 6 al 10 de julio

Las actividades comienzan el lunes 6 de julio y continuarán durante toda la semana, hasta el viernes 10 de julio, con horarios, sedes y tipos de asistencia distintos según cada ciudad.

Los Ángeles, San Diego, Richmond y Long Beach concentran varios puntos de entrega durante la semana Fotomontaje realizado con IA

Los cronogramas corresponden a programas del Food Bank of Contra Costa and Solano, San Diego Food Bank, Los Angeles Regional Food Bank y organizaciones asociadas que realizan distribuciones periódicas en diferentes ciudades.

Antioch

Fecha Organización Ubicación Horario Tipo de servicio Martes 7 de julio Contra Costa Event Park 1201 W 10th St 10 a 12 hs Despensa móvil Miércoles 8 de julio The Reach Church 11 Texas St. 14 a 15 hs Productos frescos

Bay Point

Fecha Organización Ubicación Horario Tipo de servicio Martes 7 de julio Rio Vista Elementary 611 Pacifica Ave 16 a 17 hs Productos frescos Miércoles 8 de julio Ambrose Community Center 3105 Willow Pass Rd 10 a 12 hs Despensa móvil

Bell

Fecha Organización Ubicación Horario Tipo de servicio Jueves 9 de julio Príncipe de Paz 6706 Vinevale Ave 11 a 13 hs Despensa de alimentos

Bellflower

Fecha Organización Ubicación Horario Tipo de servicio Jueves 9 de julio St. George Church 15721 Cornuta Ave 14 a 16 hs Despensa de alimentos

Compton

Fecha Organización Ubicación Horario Tipo de servicio Lunes 6 de julio Alondra Church of Christ 2301 Alondra Blvd 9.45 a 11.45 hs Despensa de alimentos Viernes 10 de julio Omni Ministries 12601 Wilmington Ave 9 a 14 hs Despensa de alimentos

Downey

Fecha Organización Ubicación Horario Tipo de servicio Miércoles 8 de julio Desert Reign 11610 Lakewood Blvd 9 a 11 hs Despensa de alimentos

El Monte

Fecha Organización Ubicación Horario Tipo de servicio Martes 7 de julio El Monte Wesleyan Christian Church 2400 Santa Anita Ave 11 a 12.30 hs Despensa de alimentos Jueves 9 de julio Mountain View School District 2740 Mt. View Road 14 a 18 hs Despensa de alimentos

Fairfield

Fecha Organización Ubicación Horario Tipo de servicio Martes 7 de julio Parkway Plaza 188 E Alaska Ave 10 a 12 hs Despensa de alimentos Jueves 9 de julio Salvation Army Fairfield 1216 Missouri St 11.30 a 12.30 hs Productos frescos

Lakewood

Fecha Organización Ubicación Horario Tipo de servicio Viernes 10 de julio Help Me Help You 6822 Paramount Blvd 14 a 15 hs Despensa de alimentos

Long Beach

Fecha Organización Ubicación Horario Tipo de servicio Martes 7 de julio Orale 434 Olive Ave 11 a 12 hs Despensa de alimentos Miércoles 8 de julio Help Me Help You 1175 E 11th St 11.15 a 12.15 hs Despensa de alimentos Viernes 10 de julio Help Me Help You 700 Locust Ave 11.30 a 12.30 hs Despensa de alimentos

Los Ángeles

Fecha Ubicación Horario Tipo de servicio Lunes 6 de julio 1725 Beverly Blvd 9 a 12 hs Despensa de alimentos Miércoles 8 de julio 1300 E. 57th St. 10 a 12 hs Despensa y pañales Jueves 9 de julio 400 W. Washington Blvd. 10.30 a 12 hs Despensa de alimentos Viernes 10 de julio 1686 E. 103rd St. 10 a 13 hs Despensa de alimentos Viernes 10 de julio 4211 S. Avalon Blvd. 9 a 10.30 hs Despensa de alimentos Viernes 10 de julio 1453 W. Temple St. 9 a 12 hs Despensa y pañales

Palmdale

Fecha Organización Ubicación Horario Tipo de servicio Lunes 6 de julio Palmdale S.D.A. Church 1758 E. Avenue R 16 a 17.30 hs Pañales para bebés Viernes 10 de julio Palmdale School District 37230 37th St. East 9 a 12 hs Despensa de alimentos

Pittsburg

Fecha Organización Ubicación Horario Tipo de servicio Martes 7 de julio Pittsburg City Park 60 Civic Ave 14 a 15 hs Productos frescos Jueves 9 de julio Solomon Temple 655 California Ave 14 a 15 hs Productos frescos

Richmond

Fecha Organización Ubicación Horario Tipo de servicio Lunes 6 de julio West Contra Costa Adult Education 5625 Sutter Ave 9.30 a 11 hs Productos frescos Martes 7 de julio Nevin Community Center 598 Nevin Ave 10 a 11 hs Productos frescos Jueves 9 de julio Richmond Civic Center 24 Barrett Ave 12 a 13.30 hs Despensa móvil Viernes 10 de julio North Richmond Missionary Baptist 1427 Fred Jackson Way 10 a 12 hs Despensa móvil

Rodeo

Fecha Organización Ubicación Horario Tipo de servicio Lunes 6 de julio Lefty Gomez Recreational Center 470 Parker Ave 12 a 13 hs Productos frescos Viernes 10 de julio Rodeo Senior Center 189 Parker Ave 9 a 10 hs Adultos mayores

San Diego

Fecha Organización Ubicación Horario Tipo de servicio Martes 7 de julio Ascension Evangelical Lutheran Church 5106 Zion Avenue 8.30 a 10.30 hs Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (EFAP, por sus siglas en inglés) Martes 7 de julio LGBT Community Center 3909 Centre Street 8 a 10 hs Productos frescos Miércoles 8 de julio Iglesia Cristiana Getsemaní 3055 Beyer Boulevard Ste. C101 10 a 12 hs EFAP Jueves 9 de julio Apostolic Assembly First Church San Diego 611 South 35th St 10 a 12 hs EFAP Viernes 10 de julio Ascension Evangelical Lutheran Church 6767 51st Street 8.30 a 10.30 hs EFAP Viernes 10 de julio Journey Community Church 8363 Center Drive Suite 6C Desde las 9 hs hasta agotar alimentos. Productos frescos Viernes 10 de julio St. Vincent De Paul / Father Joe’s Villages 3350 E Street 12 a 14 hs EFAP

San Pablo

Fecha Organización Ubicación Horario Tipo de servicio Lunes 6 de julio Contra Costa College Mobile 2600 Mission Bell Dr 13.30 a 15 hs Despensa móvil Martes 7 de julio San Pablo Library 13751 San Pablo Ave 9.30 a 10.30 hs Adultos mayores Viernes 10 de julio Davis Park Community Center 1651 Folsom Ave 11.30 a 12.30 hs Productos frescos

Cómo solicitar CalFresh en California: pasos para pedir beneficios SNAP

Las personas que quieran acceder a CalFresh, el sistema de California que administra los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria de California (SNAP, por sus siglas en inglés), deben presentar la solicitud a través de BenefitsCal, el sitio oficial del estado para gestionar beneficios públicos.

Algunas entregas tendrán horarios limitados y otras funcionarán hasta agotar alimentos Fotomontaje realizado con IA

Después de enviar la solicitud, el condado revisa el caso y puede pedir información adicional. Según GetCalFresh, el proceso suele incluir estos pasos:

El condado confirma la recepción de la solicitud .

. La mayoría de las solicitudes se procesan dentro de los 30 días . Los hogares con muy pocos ingresos o poco dinero disponible pueden calificar para el Servicio Acelerado y recibir beneficios dentro de tres días.

. Los hogares con muy pocos ingresos o poco dinero disponible pueden calificar para el Servicio Acelerado y recibir beneficios dentro de tres días. Un trabajador del condado llama al solicitante para revisar datos del hogar, ingresos y gastos. También se puede pedir una entrevista presencial.

para revisar datos del hogar, ingresos y gastos. También se puede pedir una entrevista presencial. El condado puede solicitar pruebas de identidad , ingresos, vivienda o servicios públicos. Los documentos se pueden cargar en BenefitsCal, enviar por correo o entregar en la oficina del condado.

, ingresos, vivienda o servicios públicos. Los documentos se pueden cargar en BenefitsCal, enviar por correo o entregar en la oficina del condado. El solicitante recibe una Notificación de Acción por correo o en el centro de mensajes de BenefitsCal.

por correo o en el centro de mensajes de BenefitsCal. Si el pedido es aprobado, el beneficiario recibe una tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT, por sus siglas en inglés) para usar los fondos. El PIN llega por separado.

La elegibilidad depende de los ingresos del hogar, los gastos declarados y la cantidad de personas que viven, compran o preparan comida juntas.

Requisitos de CalFresh 2025-2026: límites de ingresos por hogar

La elegibilidad para CalFresh se determina según la cantidad de personas que integran el hogar y los ingresos mensuales.

se determina según la y los ingresos mensuales. Para la mayoría de los solicitantes, se toma como referencia el ingreso bruto mensual, es decir, el dinero que recibe el hogar antes de deducciones, salvo algunos ingresos exentos.

Los límites están vigentes del 1° de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026.

Después de revisar ese monto, el trabajador de elegibilidad puede aplicar deducciones permitidas y calcular el ingreso neto ajustado.

Ese resultado se usa para definir si el hogar cumple con los límites del programa y cuál será el monto mensual del beneficio.

Personas en el hogar Ingreso bruto mensual máximo Ingreso bruto mensual máximo con MCE/BBCE Ingreso neto mensual máximo 1 US$1696 US$2610 US$1305 2 US$2292 US$3526 US$1763 3 US$2888 US$4442 US$2221 4 US$3483 US$5360 US$2680 5 US$4079 US$6276 US$3138 6 US$4675 US$7192 US$3596 7 US$5271 US$8110 US$4055 8 US$5867 US$9026 US$4513 Cada integrante adicional +US$596 +US$918 +US$459

CalFresh para adultos mayores y personas con discapacidad: reglas especiales y deducciones

Los hogares que tienen al menos una persona de 60 años o más o un integrante con discapacidad pueden estar alcanzados por reglas especiales de CalFresh.

Estas condiciones permiten que más solicitantes califiquen para recibir ayuda mensual, incluso en casos en los que los ingresos o los recursos disponibles parecen superar los límites generales.

Al completar la solicitud, es importante declarar los gastos médicos pagados de bolsillo y los costos de vivienda, porque esos montos pueden influir en el cálculo final del beneficio.

Además, la vivienda en la que vive el hogar, el auto y algunos planes de jubilación no necesariamente se cuentan como recursos para determinar la elegibilidad.