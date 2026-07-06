California puede cancelar 11.000 licencias de conducir: quiénes deben volver al DMV en 30 días sí o sí

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) inició un proceso de revisión masiva que pone en riesgo la vigencia de 11.000 licencias de conducir. Los titulares afectados recibieron notificaciones sobre la existencia de supuestas irregularidades en sus exámenes teóricos aprobados recientemente.

11.000 conductores de California deberán repetir el examen escrito

La medida del DMV exige que los conductores señalados repitan obligatoriamente su examen escrito para mantener su permiso de conducir. Según CBS News, esta orden establece un plazo máximo de 30 días para cumplir con el trámite desde la recepción de la carta.

Las autoridades justificaron esta acción bajo la premisa de proteger la integridad del proceso de evaluación estatal. Según las autoridades, las pruebas de conocimientos resultan cruciales para verificar que cada conductor comprende las normas de tránsito vigentes en el Estado Dorado antes de operar un vehículo.

Si los afectados no completan el nuevo examen dentro del periodo estipulado, el DMV procederá con la cancelación automática de sus licencias. La normativa requiere que los conductores programen una cita previa, ya que el sistema no admite atenciones sin turno para este proceso específico.

Es imprescindible que los destinatarios de la notificación presenten dicha carta al momento de acudir a las oficinas del DMV. Este requisito busca agilizar la verificación de los expedientes individuales afectados por la revisión administrativa que emprendió el organismo estatal.

A quiénes afecta la medida del DMV en California

La orden de revisión abarca a todos aquellos individuos que realizaron y aprobaron sus exámenes escritos entre julio de 2025 y abril de 2026. De acuerdo con CBS News, este grupo específico debe demostrar nuevamente sus conocimientos sobre la seguridad vial en el estado.

El DMV asegura que estas acciones responden a hallazgos sobre inconsistencias técnicas detectadas en los resultados de las pruebas. La medida busca homogeneizar los estándares de seguridad para garantizar que todos los conductores cumplan con los criterios de evaluación exigidos por la ley.

La medida del DMV alcanza a quienes aprobaron sus exámenes escritos entre julio de 2025 y abril de 2026 en California Imagen creada con IA

A pesar de la notificación, el organismo de California no detalló causas particulares de fraude en casos individuales. La incertidumbre afecta a miles de ciudadanos que, hasta la fecha, tienen sus permisos de conducir en regla.

Malestar entre los conductores afectados por la medida del DMV de California

David Specht, residente de Sacramento, se encuentra entre los miles de afectados por la comunicación del DMV. Al recibir la carta, el ciudadano expresó su total desconcierto y frustración ante la acusación implícita de falta de integridad en su examen.

Uno de los conductores afectados contó que no obtuvo respuesta del DMV de California sobre la nueva medida Foto de freepik

“Sé que no hice trampa y supongo que muchos de los otros 11.000 residentes de California que recibieron la carta tampoco”, declaró Specht a CBS News al ser consultado sobre la notificación.

Según contó el residente, intentó buscar explicaciones con los funcionarios del organismo, pero no obtuvo respuestas claras. “Dijeron que mucha gente lo recibió, que realmente no tienen una respuesta”, dijo.

Ante la falta de detalles sobre las irregularidades, Specht planteó la posibilidad de un fallo interno en los sistemas del departamento. “Tal vez cometieron un error con los datos y ahora no pueden saber quién aprobó y quién reprobó”, concluyó el residente sobre la gestión de la agencia.